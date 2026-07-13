Stoiximan: Οι αποδόσεις για την κατάκτηση του Μουντιάλ και τον πρώτο σκόρερ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή του, καθώς η αυλαία των ημιτελικών ανοίγει με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό. Η Stoiximan προσφέρει πλήθος ειδικών αγορών για την έκβαση της διοργάνωσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στην κατάκτηση του τροπαίου όσο και στον πρώτο σκόρερ.

Στην αγορά για τον νικητή του Μουντιάλ, η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί με απόδοση 2.55. Αγγλία και Ισπανία ακολουθούν στα 4.35, ενώ η Αργεντινή προσφέρεται στα 4.80. Παράλληλα, διατίθεται και η αγορά «Νικητής Διοργάνωσης – Διπλή Ευκαιρία», με τους συνδυασμούς Γαλλία/Ισπανία και Αγγλία/Γαλλία να προσφέρονται στο 1.60, τον συνδυασμό Αργεντινή/Γαλλία στο 1.65, την επιλογή Αγγλία/Ισπανία στα 2.15, ενώ οι συνδυασμοί Αργεντινή/Αγγλία και Αργεντινή/Ισπανία βρίσκονται στα 2.25.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Κιλιάν Μπαπέ αποτελεί το πρώτο φαβορί με απόδοση 2.00, ενώ ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι στα 2.75. Ο Χάρι Κέιν προσφέρεται στα 11.00, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στα 16.00 και ο Ουσμάν Ντεμπελέ στα 40.00, σε μια αγορά που αναμένεται να κριθεί στα τελευταία παιχνίδια του τουρνουά.

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Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

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