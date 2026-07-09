Aπό το σκυλάκι του Τορναρίτη, η «μη επίτευξη συμφωνίας με τον Σαρφό»

Κάθε εμπάργκο, κάθε διακανονισμός στον ΑΠΟΕΛ κρύβει και μία ιστορία.

Όπως με τον Σαρφό, με τον οποίο δεν βρέθηκε η λύση στα χρήματα που του χρωστάνε οι γαλαζοκίτρινοι κι έτσι επιβλήθηκε εμπάργκο από την UEFA.

Ένας παίκτης που ο ΑΠΟΕΛ είχε πάρει από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας και στα παραλειπόμενα της μεταγραφής είναι και το βιντεάκι του πρώην προέδρου των μαυροπρασίνων, Χριστόφορου Τορναρίτη, που περνούσε έξω από τον Αρχάγγελο ζητώντας τα λεφτά του για τη μεταγραφή.