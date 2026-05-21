Ο Έλιοτ σήκωσε το τρόπαιο του Γιουρόπα Λιγκ και αυτοσαρκάστηκε

«Έπαιξα… σημαντικό ρόλο»!

Αν και δεν θα μπορούσε να έχει πάει περισσότερο λάθος η φετινή σεζόν για τον Χάρβεϊ Έλιοτ, από άποψη συμμετοχών και ρόλου στην Άστον Βίλα, αυτό δεν τον εμπόδισε ν’ αστειευτεί και να χαρεί το βράδυ της Τετάρτης, κατακτώντας το Γιουρόπα Λιγκ στον τελικό της Πόλης.  

Ο Έλιοτ έφυγε από τη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι για να βρει χρόνο συμμετοχής στην Άστον Βίλα, αλλά ο Έμερι δεν μπορούσε να τον εντάξει στο ποδοσφαιρικό του πλάνο.

Ήταν ξεκάθαρος μαζί του, μάλιστα απολογήθηκε και δημόσια για ό,τι συνέβη με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν παρών το βράδυ της Τετάρτης στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ και χάρηκε με τους υπόλοιπους την επιτυχία.

Οι Villans κατέκτησαν το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο έπειτα από 44 χρόνια με το 3-0 επί της Φράιμπουργκ και ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αναρτώντας φωτογραφίες στα social media, έγραψε μεταξύ άλλων: «Έπαιξα κι εγώ σημαντικό ρόλο! Πέρα από την πλάκα, ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς της Βίλα, για όλα! Απολαύστε το επίτευγμα».

 

