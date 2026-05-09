Βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση ο Μάριος Χριστοφή

Ο Μάριος Χριστοφή ανέλαβε τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν, στην πιο κρίσιμη περίοδό της. Με την παραμονή στην κατηγορία να κρίνεται στις λεπτομέρειες, ο 50χρονος τεχνικός καλείται να οδηγήσει τους μαυροπράσινους σε μια δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη αποστολή.

Το ξεκίνημα του Χριστοφή στον πάγκο ήταν ιδανικό. Στο πρώτο του παιχνίδι, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Ομόνοιας Αραδίππου, αποτέλεσμα που κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας για σωτηρία. Πέρα από τους πολύτιμους βαθμούς, η νίκη έφερε ψυχολογία, πίστη και νέο αέρα στα αποδυτήρια, στοιχεία που έλειπαν το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ολυμπιακός σήμερα στις 18:00, ταξιδεύει στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, σε ένα παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική σημασία. Μια ενδεχόμενη νίκη δεν θα φέρει μόνο τον Ολυμπιακό πιο κοντά στην παραμονή, αλλά θα αποτελέσει και ισχυρό μήνυμα για το μέλλον του ίδιου του Χριστοφή.

Ο Κύπριος τεχνικός γνωρίζει ότι μέσα από αυτή τη δύσκολη αποστολή, έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι διαθέτει τις ικανότητες, τη νοοτροπία και την προσωπικότητα για να σταθεί και τη νέα σεζόν στον πάγκο του Τακτακαλά, καθώς λείπουν οι Κύπριοι τεχνικοί από αυτούς, τα τελευταία χρόνια.

Αντρέας Πολυκάρπου