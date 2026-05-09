ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση ο Μάριος Χριστοφή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση ο Μάριος Χριστοφή

Μετρά το απόλυτο μέχρι στιγμής, και θέλει να το συνεχίσει μέχρι την παραμονή

Ο Μάριος Χριστοφή ανέλαβε τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν, στην πιο κρίσιμη περίοδό της. Με την παραμονή στην κατηγορία να κρίνεται στις λεπτομέρειες, ο 50χρονος τεχνικός καλείται να οδηγήσει τους μαυροπράσινους σε μια δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη αποστολή.

Το ξεκίνημα του Χριστοφή στον πάγκο ήταν ιδανικό. Στο πρώτο του παιχνίδι, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Ομόνοιας Αραδίππου, αποτέλεσμα που κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας για σωτηρία. Πέρα από τους πολύτιμους βαθμούς, η νίκη έφερε ψυχολογία, πίστη και νέο αέρα στα αποδυτήρια, στοιχεία που έλειπαν το προηγούμενο διάστημα.

Ο Ολυμπιακός σήμερα στις 18:00, ταξιδεύει στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, σε ένα παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική σημασία. Μια ενδεχόμενη νίκη δεν θα φέρει μόνο τον Ολυμπιακό πιο κοντά στην παραμονή, αλλά θα αποτελέσει και ισχυρό μήνυμα για το μέλλον του ίδιου του Χριστοφή.

Ο Κύπριος τεχνικός γνωρίζει ότι μέσα από αυτή τη δύσκολη αποστολή, έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι διαθέτει τις ικανότητες, τη νοοτροπία και την προσωπικότητα για να σταθεί και τη νέα σεζόν στον πάγκο του Τακτακαλά, καθώς λείπουν οι Κύπριοι τεχνικοί από αυτούς, τα τελευταία χρόνια.

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη