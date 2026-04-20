Ευχαριστίες ΑΠΟΕΛ στον πρώην παράγοντα που συνείσφερε το πιο ψηλό ποσό

Πρώην παράγοντας του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση θέλει ανώνυμος, έχει συνεισφέρει 20.000 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει κατατεθεί στη διάρκεια της εκστρατείας για οικονομική ενίσχυση.

Η ανακοίνωση:

«Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και τον απεριόριστο σεβασμό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ολόκληρου του οικοδομήματος του ΑΠΟΕΛ, στον πρώην παράγοντα της ομάδας μας και την οικογένεια του οι οποίοι προχώρησαν σήμερα στην μεγαλύτερη εισφορά που πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης «Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, Για το παρόν και το μέλλον». Η απόφαση του να παραμείνει ανώνυμος και να προτάξει το μήνυμα «ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ» είναι απόλυτα σεβαστή. Η συνεισφορά των €20,000 δείχνει το μέγεθος δύναμης της ενότητας, όσων υποστηρίζουν αυτή την Ιδέα, τον ΑΠΟΕΛ.

Η προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης συνεχίζεται και η συμμετοχή μεγαλώνει. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ παραμένει η μεγαλύτερη δύναμη μας. Ευχόμαστε η παρουσία όλων όσων συνεισέφεραν είτε ανώνυμα είτε επώνυμα να αποτελέσει παράδειγμα και για όλους τους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν».