Τα βρήκαν Ρεάλ και Ρίντιγκερ για νέο συμβόλαιο έως το 2027

Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Αντόνιο Ρίντιγκερ, καθώς συμφώνησε και θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο με την Ρεάλ.

Αυτό αναφέρουν ρεπορτάζ στην Ισπανία, καταγράφοντας την απόφαση της διοίκησης των «μερένχες» να κρατήσει στο δυναμικό της τον 33χρονο σέντερ μπακ, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρίντιγκερ είχε δεχτεί το περασμένο καλοκαίρι μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ, η οποία μάλιστα του πρόσφερε τις τριπλάσιες αποδοχές από εκείνες που είχε στην Ρεάλ, αλλά την απέρριψε.

Έτσι, ο Γερμανός στόπερ, που μετράει 21 συμμετοχές με ένα γκολ στο ενεργητικό του με την φανέλα της «λευκής βασίλισσας», θα παραμείνει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για μια ακόμα χρονιά τελικά.