Πρέπει να νιώθει ικανοποιημένη

Ικανοποιημένη πρέπει να νιώθει η ΑΕΚ από την ισοπαλία που απέσπασε στην Πάφο. Ανέβηκε στην 2η θέση της βαθμολογίας (συγκατοικεί με τον Απόλλωνα), διατήρησε το +4 από τους περσινούς πρωταθλητές και η Ευρώπη εξαρτάται αποκλειστικά από τα πόδια των ποδοσφαιριστών της. Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε στο «Στ. Κυριακίδης» στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο πρώτο μέρος ήταν παρούσα απούσα, κάνοντας «δώρο» (τραγικό λάθος του Εκπολό) το γκολ της Πάφος FC, με το οποίο η ομάδα της Λάρνακας βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στην επανάληψη, όμως, είδαμε μία διαφορετική ΑΕΚ. Με περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι της, πιο πιεστική και απαιτητική, δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες και στο τέλος πήρε αυτό που άξιζε, παρόλο που θα μπορούσε ακόμα και την ολική ανατροπή. Μπορεί να μην πήρε το διπλό, αλλά και η ισοπαλία δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα υπό τις περιστάσεις.

Ο Χάβι Ροθάδα ήταν επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας του, αφού με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο μέρος την βοήθησε, ώστε να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή της. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που η ΑΕΚ πήρε κάτι το ουσιαστικό από τις μεταγραφές Ιανουαρίου, με τον Μουντραζίγια να λυτρώνει στο 89΄την ομάδα του (πρώτο γκολ του Κροάτη μεσοεπιθετικού), ενώ ο Γκουρφίνγκελ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα. Ο Ρομπέρζ έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων.