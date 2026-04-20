ΚΟΠ για την ρατσιστική επίθεση κατά Κουλιμπαλί: «Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Με ανακοίνωσή της η ΚΟΠ καταδικάζει τα προσβλητικά σχόλια κατά του Σενού Κουλιμπαλί της Ομόνοιας.

«Αναφορικά με ρατσιστικά και προσβλητικά σχόλια που έγιναν στο διαδίχτυο σε βάρος ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας Λευκωσίας, η ΚΟΠ καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες και συμπεριφορές που δεν τιμούν ούτε τον αθλητισμό ούτε την κοινωνία μας.

Ως Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, διαχρονικά επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά τα οποία συνιστούν προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.