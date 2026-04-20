Μνημόνιο ΥΠΑΝ – ΚΟΠ για εισαγωγή του ποδοσφαίρου στη Μέση Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας για εισαγωγή του αθλήματος του ποδοσφαίρου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου και ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης.

Στόχος του Μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και αθλητικού υλικού από την ΚΟΠ προς τα Γυμνάσια μέσω του Υπουργείου με στόχο τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο άθλημα του ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Grassroots Football in Schools που υλοποιεί η ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA.

Το Μνημόνιο είναι τετραετές και οι βασικοί πυλώνες του είναι οι ακόλουθοι:

-Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την Σχολή Ποδοσφαίρου της ΚΟΠ σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής για απόκτηση του Grassroots D Coaching License για σωστή εκπαίδευση των μαθητών στο ποδόσφαιρο.

-Διοργάνωση Ποδοσφαιρικών Ημερίδων στα Γυμνάσια και μαθήματα ποδοσφαίρου σε μαθητές από Εκπαιδευτές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

-Παροχή από την ΚΟΠ εκπαιδευτικού και άλλου αθλητικού υλικού στο Υπουργείο Παιδείας για τις ανάγκες των Σχολείων.

Η εφαρμογή του Μνημονίου, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Grassroots Football in Schools που υλοποιεί η ΚΟΠ σε συνεργασία με την UEFA,  θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά Γυμνασίου αλλά και σε δεκάδες καθηγητές Φυσικής Αγωγής για επιμόρφωση και εκπαίδευση

Ήδη, βρίσκεται σε εφαρμογή από το 2023 παρόμοιο Μνημόνιο μεταξύ Υπουργείου και ΚΟΠ για τη Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση με θετικά αποτελέσματα. Δεκάδες Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν γίνει κάτοχοι του Grassroots D Coaching License ενώ η Ομοσπονδία παραχωρεί σε ετήσια βάση αθλητικό υλικό στα Δημοτικά Σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας.

