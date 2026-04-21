Η θέση του ΑΠΟΕΛ για την ρατσιστική επίθεση στον Κουλιμπαλί

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Σενού Κουλιμπαλί, μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, μετά το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Η Ομόνοια εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζήτησε διερεύνηση, ενώ αντίδραση προέκυψε τόσο από τον ΠΑΣΠ όσο και από την ΚΟΠ.

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό σε ραδιοφωνικές του τοποθετήσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0): «Αντιλαμβάνομαι ότι η Ομόνοια έχει καλέσει την αστυνομία να γίνει έρευνα. Οτιδήποτε κινείται εκτός ηθικού πλαίσιού δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο».