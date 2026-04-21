Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να φύγει ο Καμαβινγκά

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να φύγει ο Καμαβινγκά

Ο ίδιος κατάλαβε το μεγάλο λάθος που είχε κάνει με αποτέλεσμα να ξεσπά στα κλάματα

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι αποφασισμένος για μεγάλες αποφάσεις και αποχωρήσεις παικτών από την Ρεάλ Μαδρίτης το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Marca διενήργησε ένα γκάλοπ τις τελευταίες ημέρες με ερώτηση προς τους φίλους της ομάδας το ποιος είναι ο παίκτης που θέλουν να μην υπάρχει στο ρόστερ της στη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η απάντηση που ξεχώρισε στο γκάλοπ αυτό είναι ο Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Όπως σημειώνει το ισπανικό ΜΜΕ η επιλογή αυτή θεωρείται άκρως αναμενόμενη και λογική καθώς μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο παιχνίδι με την Μπάγερν για τα προημιτελικά του Champions League οι περισσότεροι οπαδοί της βασίλισσας έχουν βρεθεί απέναντί του χρεώνοντάς του ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης του αποκλεισμού.

Θυμίζουμε ότι ο Καμαβινγκά δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στο 86ο λεπτό του αγώνα των δύο ομάδων στο Μόναχο, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Επίσης ο ίδιος κατάλαβε το μεγάλο λάθος που είχε κάνει με αποτέλεσμα να ξεσπά στα κλάματα στα αποδυτήρια και να κάθεται μόνος του απαρηγόρητος στη γωνία.

