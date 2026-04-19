Ίδια τριάδα ή περιμένουμε;

Με τη Νέα Σαλαμίνα να έχει εξασφαλίσει ήδη την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την Ομόνοια 29Μ και την Καρμιώτισσα να έχουν καλό προβάδισμα επί της Δόξας, είναι πολύ πιθανόν η τριάδα που διαβαθμίστηκε πέρσι από την Α’ κατηγορία, να επιστρέψει άμεσα στα μεγάλα σαλόνια.

Οι δυο ομάδες έχουν διαφορά τεσσάρων βαθμών από την ομάδα της Κατωκοπιάς και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει από σήμερα, αλλιώς το ενδιαφέρον θα κρατηθεί μέχρι το φινάλε, όπου είναι ορισμένο και το παιχνίδι ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και ΠΑΕΕΚ (σ.σ. η Ομόνοια 29Μ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη ΜΕΑΠ). Σήμερα (16:00), για την προτελευταία αγωνιστική, θα γίνουν οι αναμετρήσεις Καρμιώτισσα-Νέα Σαλαμίνα, Αγία Νάπα-ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29Μ-Δόξα.