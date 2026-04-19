Ίδια τριάδα ή περιμένουμε;
Θα επιστρέψουν στην Α' κατηγορία οι ίδιοι ή θα έχουμε αλλαγή
Με τη Νέα Σαλαμίνα να έχει εξασφαλίσει ήδη την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την Ομόνοια 29Μ και την Καρμιώτισσα να έχουν καλό προβάδισμα επί της Δόξας, είναι πολύ πιθανόν η τριάδα που διαβαθμίστηκε πέρσι από την Α’ κατηγορία, να επιστρέψει άμεσα στα μεγάλα σαλόνια.
Οι δυο ομάδες έχουν διαφορά τεσσάρων βαθμών από την ομάδα της Κατωκοπιάς και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει από σήμερα, αλλιώς το ενδιαφέρον θα κρατηθεί μέχρι το φινάλε, όπου είναι ορισμένο και το παιχνίδι ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και ΠΑΕΕΚ (σ.σ. η Ομόνοια 29Μ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη ΜΕΑΠ). Σήμερα (16:00), για την προτελευταία αγωνιστική, θα γίνουν οι αναμετρήσεις Καρμιώτισσα-Νέα Σαλαμίνα, Αγία Νάπα-ΠΑΕΕΚ και Ομόνοια 29Μ-Δόξα.