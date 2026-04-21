Στη συνεδρίαση της FIFPRO Europe ο Σπύρος Νεοφυτίδης με φλέγοντα ζητήματα στην ατζέντα

Διάφορα θέματα στην ατζέντα της FIFPRO Europe.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της FIFPRO Europe στο Άμστερνταμ συμμετείχε χθες ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. και αντιπρόεδρος της FIFPRO Europe έλαβε μέρος στις εργασίες του σώματος, κατά τις οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικά θέματα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την ατζέντα να επικεντρώνεται σε φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε η διαμόρφωση της νέας στρατηγικής της FIFPRO Europe για τα επόμενα χρόνια, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τη FIFA. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των εταίρων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με πρωταρχικό στόχο τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των ποδοσφαιριστών.

Η παρουσία του κ. Νεοφυτίδη στα κέντρα λήψης αποφάσεων της FIFPRO Europe ενισχύει τη φωνή των ποδοσφαιριστών της Κύπρου και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος στον χώρο του ποδοσφαίρου.

 

