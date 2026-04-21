Λεβέντης: «Βλέπουμε στα μάτια των παικτών την πίστη για ανατροπή»

Ο Ε.Τ της ΑΕΛ αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης» και όχι μόνο.

Διαβάστε όσα είπε:

Για τον αυριανό επαναληπτικό: «Πλέον είμαστε σε αυτή τη φάση όπου ένας αγώνας κρίνει ολόκληρη τη χρονιά. Απαιτείται κατάθεση ψυχής για τη νίκη. Παλεύουμε για ένα στόχο. Σίγουρα το προβάδισμα το έχει η Πάφος. Πιστεύουμε μπορούμε να το ανατρέψουμε. Έχουμε αποδείξει στα εκτός έδρας ότι μπορούμε να κερδίσουμε, κερδίσαμε και τη μέλλουσα πρωταθλήτρια Κύπρου την Ομόνοια. Πάμε στο Παφιακό με τον κόσμο μας για τη νίκη».

Για το ότι δεν έχει κερδίσει την Πάφο εδώ και 10 παιχνίδια: «Δεν είναι υπέρ μας η παράδοση των τελευταίων 10 παιχνιδιών, όμως ούτε στους προηγούμενους γύρους ήταν. Μεγαλύτερο ρόλο παίζει η θέληση το πάθος και όχι η παράδοση. Έχει το προβάδισμα η Πάφος. Αλλά με συγκέντρωση, πίστη αλλά και τύχη όπως είχαμε και με την Ομόνοια να περάσουμε».

Για τη δήλωση του Μαρτίνς ότι η ΑΕΛ θα περάσει: «Ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν στις δυνατότητες τους. Έδειξαν πάθος στο πρώτο παιχνίδι, είχαμε και το δοκάρι. Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να το πιστέψουν, βλέπουμε στα μάτια τους τη πίστη. Η διάκριση είναι μεγάλο κίνητρο και όταν φτάνεις σε έναν αγώνα όπου κρίνεται η συμμετοχή τους στον τελικό θα πρέπει να βγάλουν από μέσα τους κάποια στοιχεία. Νιώθουν ότι μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Πάμε με αυτή την αισιοδοξία για να πάρουμε την πρόκριση»

Για τα αγωνιστικά: «Μόνο ο Μπογκντάν θα είναι η απουσία λόγω τιμωρίας. Η τελευταία προπόνηση είναι σήμερα, ελπίζουμε να μη προκύψει κάτι. Ο Νεοφύτου προφυλάχτηκε στο τελευταίο παιχνίδι».

Για το ότι θα δώσει σημασία στην άμυνα: «Σίγουρα, όπως είπε και ο προπονητής για να κερδίσει της Πάφο πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Ο κόσμος θα είναι εκεί και εναπόκειται στους ποδοσφαιριστές για να πάρουν την πρόκριση».

Για τη νέα σεζόν: «Αν κατακτήσεις το κύπελλο θα κάνεις διαφορετικό προγραμματισμό. Και στον σχεδιασμό αλλά και στην προετοιμασία που ξεκινά πιο νωρίς. Πολλά εξαρτώνται από τον θεσμό του κυπέλλου. Να περιμένουμε ακόμη λίγο και να δούμε πως θα ολοκληρώσουμε τη φετινή χρονιά».

Για τις ανανεώσεις και τον Κέλερ: «Είμαστε στις παραμονές ενός αγώνας πολύ σημαντικού. Δεν υπάρχει θέμα με τον Κέλερ είναι ποδοσφαιριστής της Αλ Ιτιχάντ μέχρι τέλος Μαϊου. Θα αποφασίσει η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας αν θα τον κρατήσει. Έγινε κι ένα μπέρδεμα στη μετάφραση δεν ολοκληρώθηκε ο δανεισμός, απλά ο ποδοσφαιριστής ήταν στον ακτάλογο μόνο για το ασιατικό Champions League. Θυμίζουμε ότι αν επιστρέψει στην ΑΕΛ το συμβόλαιο του είναι μέχρι το 2028. Πάντως ανήκει στην Αλ Ιτιχάντ και θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί μέχρι 31 Μαϊου».

Για τον κόσμο: «Είναι πάντα εκεί, θα στηρίξει και αυτή την προσπάθεια με πάθος και παλμό όπως όλοι οι αγώνες. Το έχει στο DNA του ο κόσμος της ΑΕΛ να είναι εκεί, δίπλα στην ομάδα. Ελπίζουμε να τους χαρίσουμε την πρόκριση και να επιστρέψουν στην Λεμεσό χαρούμενοι. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Διανύουμε σαν σωματείο μια πετυχημένη χρονιά. Σε όλα τα αθλήματα πρωταγωνιστεί».

Για τους διαιτητές: «Είχαμε συμφωνήσει όλες οι ομάδες στα ημιτελικά να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και να περάσουν απαρατήρητοι. Εμείς το μόνο που θέλω να πω είναι όταν στέλνει επιστολή ένα σωματείο όπως την ΑΕΛ στην ΚΟΠ να μας απαντά η ΚΟΠ. Πρόκειται για σημαντικό θέμα. Αμφιβάλλω αν έχει απαντήσει ποτέ σε τέτοιες επιστολές η ΚΟΠ. Θα ήταν καλό να ενημερώνονται οι ομάδες και να μη μας αγνοούν».