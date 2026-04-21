Η Μπάγερν στα χνάρια της Ουνιόν: Προσέλαβε γυναίκα σκάουτ

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να σπάει τα στερεότυπα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εντάσσοντας τη Μαγκνταλένα Έρικσον στο τμήμα σκάουτινγκ της ανδρικής ομάδας.

Μετά την πρόσφατη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ουνιόν Βερολίνου από τη Μαρί-Λουίζ Έτα, μια ακόμη σημαντική εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει τη νέα εποχή.

Η 32χρονη Έρικσον, βασικό στέλεχος της γυναικείας ομάδας της Μπάγερν, αναλαμβάνει παράλληλα ρόλο σκάουτερ για την πρώτη ομάδα των ανδρών. Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς είναι από τις λίγες φορές που εν ενεργεία ποδοσφαιρίστρια εντάσσεται ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης παικτών σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια μεμονωμένη επιλογή, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στο γερμανικό ποδόσφαιρο, όπου οι γυναίκες αποκτούν όλο και πιο ενεργό ρόλο, τόσο στον πάγκο όσο και στα επιτελικά πόστα.

