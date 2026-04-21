«Δεν θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν φαβορί» - Τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει ΑΕΛ

Τι αναφέρουν στην παφιακή ομάδα για την αυριανή αναμέτρηση

Χαμηλά κρατούν τους τόνους στην Πάφο FC ενόψει του αυριανού (22/04) επαναληπτικού με την ΑΕΛ. Οι γαλάζιοι ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της παφιακής ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και αναφέρθηκε στα όσα απασχολούν τους γαλάζιους.

Αναλυτικά:

Για τον 2ο ημιτελικό με ΑΕΛ: «Είναι το παιχνίδι της χρονιάς, είναι ξεκάθαρο. Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να προσεγγίσουμε σωστά τον αγώνα αύριο για να πάρουμε το εισιτήριο στον τελικό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει στην προπόνηση αλλά είναι  θέμα ετοιμότητας και επιλογή του προπονητή. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για να βρεθούμε για 3η χρονιά στον τελικό. Πρέπει η ομάδα να βελτιωθεί στην απόδοση της και σε όλα τα επίπεδα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν αύριο γιατί είναι ένας δύσκολος αγώνας».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Έχουν επιστρέψει οι Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Όρστις, Κίνα  και Μιχαήλ. Όλοι προπονήθηκαν κανονικά. Θα δούμε ποιοι θα είναι έτοιμοι για αύριο. Έχουμε σήμερα την τελευταία προπόνηση».

Αν είναι η ομάδα το φαβορί: «Στο κύπελλο είναι ιδιαίτερη αυτοί οι αγώνες. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμός, ειδικά όταν κοντράρεσαι την ΑΕΛ. Δεν θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν φαβορί. Πρέπει να πάμε συγκεντρωμένα σαν να είναι ο πρώτος αγώνας. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να το παλέψουμε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση του κόσμου, αλλά όλα πρέπει να βάλλουμε στην άκρη για να βρεθούμε και πάλι στους δρόμους».

Για την προσέλευση: «Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση του κόσμου. Αν ο κόσμος στηρίξει την ομάδα στα δύσκολα, σίγουρα θα την βοηθήσει να ανακάμψει. Αύριο τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν. Υπάρχει κινητικότητα, έχουμε πουλήσει περισσότερα από 500 εισιτήρια. Κάνω κάλεσμα, ήρθε η ώρα να στηρίξουν την ομάδα».

