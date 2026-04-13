«Διαφωνία» Μπεργκ και Κουλιμπαλί

Διαφορετική προσέγγιση από τους Κουλιμπαλί και Μπεργκ, για τον αγώνα της Ομόνοιας με την ΑΕΚ, τουλάχιστον όπως βγαίνει από τις δηλώσεις τους.

Ο ποδοσφαιριστής των πρασίνων (διαβάστε ΕΔΩ) έκανε λόγο για τελικό, ενώ από την άλλη ο προπονητής της πρωτοπόρου (διαβάστε ΕΔΩ) θέλησε να μην φανεί τόσο... πιεστικός, σημειώνοντας ότι υπάρχουν άλλα επτά παιχνίδια από εκεί και πέρα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας σημαντικός αγώνας, με την Ομόνοια εάν κερδίσει να απομακρύνεται κι άλλο από τους διώκτες της. Αυτή την ώρα, με 65 βαθμούς έχει οκτώ περισσότερους από την ΑΕΚ και δέκα από τον Απόλλωνα.