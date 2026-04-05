Ξανά μανά...

Ξύπνησε ο εφιάλτης των χειραγωγημένων και πολύ… άργησε. Μήνες ολόκληρους έχουμε να ακούσουμε για κόκκινους φακέλους, για προειδοποιήσεις και… καμπανάκια από την UEFA, ωστόσο στο φινάλε της σεζόν σήμανε συναγερμός. Και είναι εύλογα που γεννιέται το ερώτημα: Μέχρι πότε θα είναι ο Κύπριος φίλαθλος στο ίδιο έργο θεατής;

Δεν περνάει σεζόν που να μην απασχολούμε σαν χώρα την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τους λάθος λόγους. Ακόμη και η υποψία χειραγώγησης πλήττει την εικόνα του νησιού, η οποία σε… αντίφαση με τα τελευταία χρόνια, έχει βελτιωθεί λόγω των ευρωπαϊκών επιτυχιών. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας κατά πως φαίνεται…

Α.Κ.