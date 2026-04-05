«Επένδυση» στην αξιοπιστία

Η ΚΟΠ συνεχίζει να… κόβει εισιτήρια σε ξένους διαιτητές για να ενισχύουν το κυπριακό πρωτάθλημα και η κίνηση αυτή είναι απολύτως σωστή. Η παρουσία τους μειώνει την προκατάληψη, ενώ τα μικρά λάθη δεν μεγεθύνονται στα μάτια του κόσμου.

Βέβαια, μέχρι στιγμής είδαμε και σπουδαίες σφυρίχτρες, γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο ένα ακόμα πλεονέκτημα. Ότι μερικοί ξένοι διαιτητές μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για τους Κύπριους ρέφερι.

Η αξιοπιστία του πρωταθλήματος είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί. Το κύρος του πρωταθλητή, καθώς και των ομάδων που θα εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο δεν πρέπει να αμφισβητηθεί, καθώς κάτι τέτοιο «μολύνει» το κυπριακό ποδόσφαιρο. Οι ξένοι ρέφερι συμβάλλουν καθοριστικά στη διαφύλαξη αυτής της αξιοπιστίας.

Α.