Το πικάρισμα των φίλων της Ρεάλ στον Γκουαρντιόλα

Σύνθημα προς τον Καταλανό τεχνικό

Με τη Ρέαλ Μαδρίτης να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League και τη Μάντσεστερ Σίτι νοκ άουτ, οι φίλοι των «μερένγκες», που ταξίδεψαν στην Αγγλία, βρήκαν την ευκαιρία να πικάρουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η «βασίλισσα» πέρασε με 2-1 από το «Etihad» και σε συνδυασμό με το 3-0 στο «Μπερναμπέου», προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης. Οι φίλοι των Μαδριλένων που ήταν στο γήπεδο, θέλησαν να δείξουν την… αγάπη που τρέφουν προς το πρόσωπο του άλλοτε παίκτη και προπονητή της μισητής Μπαρτσελόνα.

«Γκουαρντιόλα, μείνε», τραγουδούσαν ρυθμικά στον απογοητευμένο προπονητή των «πολιτών», ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι για ακόμη μία σεζόν.

Επανήλθε η ομαλότητα

ΑΕΚ

|

Category image

Διευκρινίζει για τα εισιτήρια με ΑΕΚ ο ΑΠΟΕΛ - Καλύπτει τα πέντε ευρώ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Σενεγάλη δεν επιστρέφει το τρόπαιο: «Το Κύπελλο δεν θα φύγει από τη χώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Oμόνοια διοργανώνει το 1ο τουρνουά ακαδημιών Grassroots

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Το πικάρισμα των φίλων της Ρεάλ στον Γκουαρντιόλα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καζάνι που βράζει ο Εθνικός, προχωρά σε καταγγελία – Τι λέει ο Αντερέγκεν για την αποβολή του

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι ξένοι διεθνείς της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

EuroLeague: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρώπη

EUROLEAGUE

|

Category image

Με το βλέμμα στο μέλλον η Ανόρθωση - «Έδεσε» Καλογήρου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φωτιάς στη Ν.Φιλαδέλφεια, Πολυχρόνης στον Βόλο, στον «πάγκο» ο Τσιμεντερίδης και... άρωμα SL 2

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο του Αμπάνια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια της ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

«Κατακλύζουν» τη Βαρκελώνη οι φίλοι της Νιούκαστλ ενόψει Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη κλήση για Ανδρέου, Νεοφύτου και Γεωργίου!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΕΝΠ: Μία απ΄τα ίδια...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

