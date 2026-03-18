Το πικάρισμα των φίλων της Ρεάλ στον Γκουαρντιόλα

Με τη Ρέαλ Μαδρίτης να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League και τη Μάντσεστερ Σίτι νοκ άουτ, οι φίλοι των «μερένγκες», που ταξίδεψαν στην Αγγλία, βρήκαν την ευκαιρία να πικάρουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η «βασίλισσα» πέρασε με 2-1 από το «Etihad» και σε συνδυασμό με το 3-0 στο «Μπερναμπέου», προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης. Οι φίλοι των Μαδριλένων που ήταν στο γήπεδο, θέλησαν να δείξουν την… αγάπη που τρέφουν προς το πρόσωπο του άλλοτε παίκτη και προπονητή της μισητής Μπαρτσελόνα.

«Γκουαρντιόλα, μείνε», τραγουδούσαν ρυθμικά στον απογοητευμένο προπονητή των «πολιτών», ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι για ακόμη μία σεζόν.