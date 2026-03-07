Υπό το βλέμμα του προέδρου!

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» βρίσκεται ο Σταύρος Παπασταύρου για να δει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ομόνοιας, μετά το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των πρασίνων, έχει αποκλειιστικά στραμμένη την προσοχή του στο εγχώριο πρωτάθλημα και θέλει βεβαίως η ομάσδα του στο τέλος να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Γι' αυτό και βρίσκεται στο πλευρό της όποτε αυτό είναι εφικτό!