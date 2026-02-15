Άκυρο πέναλτι για τη μία, άκυρο γκολ για την άλλη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο πρώτο διάστημα της επανάληψης στο ματς μεταξύ ΑΕΛ και Πάφου είχε μπόλικη δουλειά Ο Κροάτης VARίστας Πάγιατς, ο οποίος διόρθωσε δύο αποφάσεις του διαιτητή Αθανασίου.

 Ο ρεφ στο 50΄ σφύριξε πέναλτι για την ΑΕΛ για ανατροπή του Νατέλ από τον Γκεσάντ όμως μετά από παρέμβαση του VAR έδωσε φάουλ του Κονσεϊσάο, ενώ στο 57΄ η Πάφος σκόραρε με τον Ζάζα, με τον διαιτητή να καλείται ξανά στο on-field review και εντέλει να ακυρώνει το γκολ για φάουλ του Πέπε που προηγήθηκε.

 

 

 

Διαβαστε ακομη