Άκυρο πέναλτι για τη μία, άκυρο γκολ για την άλλη

Στο πρώτο διάστημα της επανάληψης στο ματς μεταξύ ΑΕΛ και Πάφου είχε μπόλικη δουλειά Ο Κροάτης VARίστας Πάγιατς, ο οποίος διόρθωσε δύο αποφάσεις του διαιτητή Αθανασίου.

Ο ρεφ στο 50΄ σφύριξε πέναλτι για την ΑΕΛ για ανατροπή του Νατέλ από τον Γκεσάντ όμως μετά από παρέμβαση του VAR έδωσε φάουλ του Κονσεϊσάο, ενώ στο 57΄ η Πάφος σκόραρε με τον Ζάζα, με τον διαιτητή να καλείται ξανά στο on-field review και εντέλει να ακυρώνει το γκολ για φάουλ του Πέπε που προηγήθηκε.