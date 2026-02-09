Λιούις Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν μαζί στο Super Bowl 2026

Η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάμιλτον στο Super Bowl δεν πέρασε απαρατήρητη και ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη σχέση τους. Οι δυο τους εντοπίστηκαν να παρακολουθούν τον μεγάλο τελικό από την ίδια σουίτα στο στάδιο της Σάντα Κλάρα, τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων και των παρευρισκομένων.

Το κοινό τους στιγμιότυπο έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσία τους στο Παρίσι, όπου είχαν απαθανατιστεί να φτάνουν μαζί σε ξενοδοχείο, γεγονός που ήδη είχε ενισχύσει τα σενάρια περί ρομαντικής σχέσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση στη γαλλική πρωτεύουσα είχε πιο προσωπικό χαρακτήρα, με το ζευγάρι να ταξιδεύει διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κιμ Καρντάσιαν, μετά το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ το 2022, έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα media με την προσωπική της ζωή, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο είχε δηλώσει ότι επιλέγει να αφιερωθεί στα παιδιά της και στην οικογένειά της. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, είχε ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά της είναι η σταθερότητα, η ηρεμία και οι ξεκάθαρες αξίες σε έναν πιθανό σύντροφο.

Από την άλλη πλευρά, ο Λιούις Χάμιλτον, ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, έχει επίσης συνδεθεί στο παρελθόν με γνωστά πρόσωπα της διεθνούς showbiz, διατηρώντας όμως πάντα χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική του ζωή.

Πηγή: sport-fm.gr