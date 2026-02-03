ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η... σύμπτωση με Κετσπάγια σε Ανόρθωση και Εθνική Κύπρου

Δεν κύλησαν καλά οι δύο τελευταίες θητείες για τον Γεωργιανό τεχνικό.

Αν και το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τιμούρ Κετσπάγια τον Σεμπτέμβριο του 2025 ήταν για τρία χρόνια, εντούτοις η συνεργασία του με την Ανόρθωση, στην τρίτη του θητεία, διήρκησε μόλις 148 μέρες.

Είκοσι παιχνίδια κοούτσαρε ο Γεωργιανός τεχνικός όσα και στην Εθνική Κύπρου. Η αλήθεια είναι πως και στις δύο περιπτώσεις, η αποχώρηση ήταν κάπως άκομψη, Να σημειωθεί πως τόσο στην ομάδα της Αμμοχώστου όσο και στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, πέτυχε τον ίδιο αριθμό νικών. Μόλις πέντε. 

Χ.Χ

Διαβαστε ακομη