Επιστροφές που κάνουν... θόρυβο στην Κύπρο!

Δύο Κύπριοι ποδοσφαιριστές με σημαντική καριέρα στο εξωτερικό επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη!

Ο Γρηγόρης Κάστανος, θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του Άρη, προσφέροντας εμπειρία και ποιότητα. Οι ιθύνοντες της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» συμφώνησαν σε όλα με της Ελάς Βερόνα και η ανακοίνωση της απόκτησής του 28χρονου άσου θεωρείται θέμα χρόνου.

Από την άλλη, η Πάφος FC ενισχύει το αριστερό της άκρο με έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο στο αμυντικό κομμάτι όσο και στο επιθετικό. Ο 30χρονος ακραίος αμυντικός με πλούσιες εμπειρίες είπε το μεγάλο «ναι» και ντύθηκε ήδη στα κυανόλευκα.