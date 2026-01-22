Nέο σίριαλ με αντίθετη διαδρομή;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το καλοκαίρι του 2024 λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου από τον ΑΠΟΕΛ, ο Γκιόργκι Κβιλιτάια αποφάσισε να αφήσει τους γαλαζοκιτρίνους και να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, βάζοντας τη φανέλα του Άρη.

Όπως έβγαινε προς τα έξω, η ομάδα της Λευκωσίας έκανε προσπάθεια να τον κρατήσει, όμως τα οικονομικά δεδομένα στην ενδεχόμενη συμφωνία με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να αλλάξει η πορεία του προς τη Λεμεσό.

Ενάμιση χρόνο, σύμφωνα και με τα όσα κυκλοφόρησαν μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο από την ΑΕΛ, ο Γεωργιανός επιθετικός ενημερώθηκε από τους ιθύνοντες του Άρη ότι θα πρέπει να ψάξει νέα ομάδα.

Από τις πρώτες φήμες παίζει το σενάριο επιστροφής του Κβιλιτάια στον Αρχάγγελο, όπου πέρασε ωραίες στιγμές και η αλήθεια έχει και καλές σχέσεις με κόσμο και διοικούντες.

Φυσικά, τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρα, καθώς ο Κβιλιτάια έχει ακόμη ενάμιση χρόνο συμβόλαιο με τον Άρη, ενώ στον ΑΠΟΕΛ δεν πρόκειται να βρει τα λεφτά που έχει στους πράσινους της Λεμεσού. Εάν θα γίνει η … πράξη θα φανεί στην πορεία και πώς θα εξελιχθούν οι όποιες συζητήσεις. Σημαντικό να τονιστεί ότι πρόσφατα σε δηλώσεις του ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, είχε αναφέρει ότι είναι ευχαριστημένος με τις επιλογές στην επίθεση και το ψάξιμο για ενίσχυση επικεντρωνόταν σε άλλες θέσεις.

Πάντως, το δεδομένο, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα ότι δεν υπολογίζεται πλέον στον Άρη και εν τέλει αποχωρήσει, είναι λογικό ότι θα ψάξει τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό στην Κύπρο.

Θυμίζουμε ότι ο Κβιλιτάια βρίσκεται στο νησί από το 2020, έχοντας παίξει αρχικά στην Ανόρθωση.

