Το ντεμπούτο του Μιχαήλ και οι άλλοι δυο που πήγαν στο Λονδίνο

Ένα από τα αξιοσημείωτα του αγώνα της Τσέλσι με την Πάφο FC ήταν ο χρόνος συμμετοχής που πήρε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ο νεαρός Γιώργος Μιχαήλ.

O 17χρονος (24/11/2008) έπαιξε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, παίρνοντας την ευκαιρία από τον Άλμπερτ Θελάδες που τον έβαλε αλλαγή στο 89’.

Για τον Μιχαήλ ήταν η πρώτη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Φέτος, με την U19 έχει 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα των Νέων, εκ των οποίων οι 12 ως βασικός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιχαήλ δεν ήταν ο μοναδικός από τις ακαδημίες της παφιακής ομάδας που ήταν στην αποστολή, καθώς στο Λονδίνο πήγαν επίσης οι Πέτρος Πέτρου και Pedro Caldieraro, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες, αν και δεν αγωνίστηκαν.