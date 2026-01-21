Το αδιανόητο 21-1 μεταξύ Άρη και ΑΕΛ!

O Άρης και η ΑΕΛ συγκρούονται (18:00) στη φάση των «16» του κυπέλλου Coca - Cola με φόντο ένα εισιτήριο για την οκτάδα.

Πάντως, οι πράσινοι πήραν για τα καλά τον... αέρα των γαλαζοκιτρίνων που έχουν να κερδίσουν εδώ και πέντε χρόνια (31 Ιανουαρίου 2021).

Έκτοτε ακολούθησαν εφτά ματς με έξι νίκες για τον Άρη και μία ισοπαλία. Το αδιανόητο είναι όμως το 21-1. Είναι τα γκολ, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να πετυχαίνει πολλές τεσσάρες, όπως έπραξε και φέτος στον αγώνα πρωταθλήματος.

Χ.Χ