Διακόπηκε αγώνας του Τσιτσιπά λόγω εμετού από ball girl

Απρόοπτο στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι για τον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ, το οποίο κέρδισε ο Έλληνας τενίστας με 6-3 ισοφαρίζοντας σε 1-1 (είχε χάσει το πρώτο με 6-4), ένα ball girl έκανε εμετό στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για να καθαριστεί το τερέν και να συνεχιστεί, μετά από λίγα λεπτά, και πάλι το παιχνίδι με την έναρξη του τρίτου σετ.

