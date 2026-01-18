Προεδρικό τετ-α-τετ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Προεδρικό πηγαδάκι στήθηκε στο ΓΣΠ πριν από την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και Ανόρθωση.
Σταύρος Παπασταύρου και Κυριάκος Πραστίτης, συνοδεία συνεργατών τους, τα είπαν σε χαλαρό κλίμα.
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Προεδρικό πηγαδάκι στήθηκε στο ΓΣΠ πριν από την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και Ανόρθωση.
Σταύρος Παπασταύρου και Κυριάκος Πραστίτης, συνοδεία συνεργατών τους, τα είπαν σε χαλαρό κλίμα.
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.