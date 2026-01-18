LIVΕ: ΑΕΚ - Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα 1-0

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να βγάλει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο και να επιστρέψει στα τρίποντα στο πρωτάθλημα επιθυμεί η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται την Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα στην «Αρένα» για τη 18η αγωνιστική.

Η ομάδα της Λάρνακας θα ψάξει την 11η της νίκη για να πιάσει Άρη και Πάφο (έχει αγώνα λιγότερο) στη δεύτερη θέση την ώρα που οι νεοφώτιστοι θα διεκδικήσουν την έκπληξη και τη δεύτερη σερί νίκη για να πάρουν βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

15' Σκοράρει ο Μπα, αλλά ακυρώνεται το γκολ αφού προηγήθηκε φάουλ πάνω στον Ρομπέρζ.

13' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΚ! Ο Μιλίτσεβιτς σκοράρει από τα έντεκα βήματα, προβάδισμα για τους κιτρινοπράσινους! 

9' Τον... φωνάζει το VAR τον Λιοτατή για πιθανότητα πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τσεμπάκ στον Μπάγιτς. Υιοθετεί την απόφαση του VARίστα ο διαιτητής και σφυρίζει πέναλτι.

2' Σουτ από Τεξέιρα, δύσκολα σε κόρνερ ο Αλομόροβιτς. 

-Άρχισε ο αγώνας.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Χάιρο, Μιραμόν, Πονς, Ναούμ, Μπάγιτς.

ΚΡΑΣΑΒΑ ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Ντα Σίλβα, Λίπσκι, Τιάγκο Ενρίκε, Πάνκοφ, Ντο Κούτο Τεξέιρα, Κάμους, Μπα.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Αθανασίου Κυριάκος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

