Η ενδεκάδα του Απόλλωνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά την πρόκριση στο κύπελλο και να πάρει τέταρτο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα ώστε να ανέβει στην πέμπτη θέση και να εδραιωθεί στην εξάδα σκοπεύει ο Απόλλωνας, ο οποίος φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Alphamega» για τη 18η αγωνιστική.

Ο προπονητής των κυανολεύκων Ερνάν Λοσάδα προχώρησε σε μία αλλαγή σε σχέση με τον αγώνα κυπέλλου με την Ανόρθωση, με τον Γκαρπάρ να παίρνει τη θέση του Σιήκκη.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Βούρος, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Λέουβενμπεργκ, Λαμ, Άδωνη, Ζμέρχαλ, Καστέλ, Ντουοντού, Σπόλιαριτς, Σιήκκης, Βρίκκης, Μάρκοβιτς, Γιούσεφ, Ρώτης.