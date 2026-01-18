ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια - Ανόρθωση 1-0

LIVE: Ομόνοια - Ανόρθωση 1-0

Με το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και Ανόρθωση που διεξάγεται στο ΓΣΠ (16:00) συνεχίζεται η δράση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το τριφύλλι θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου επί της ΑΕΚ και να πάρει το τέταρτο διαδοχικό τρίποντο, ώστε να εκμεταλλευτεί τις απώλειες της Πάφου και να βρεθεί στο +5 από τη δεύτερη θέση (με αγώνα περισσότερο), ενώ η ομάδα της Αμμοχώστου θα επιδιώξει να πάρει δεύτερη σερί νίκη και την πρώτη της σε ντέρμπι, για να διευρύνει στους έξι βαθμούς τη διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη.

Η εξέλιξη του αγώνα 

79' Πέναλτι για την Ομόνοια μετά το on-field review.

78' Στο on-field review ο Θεουλή για να εξετάσει περίπτωση πέναλτι για την Ομόνοια για ανατροπή του Κουλιμπαλί από τον Κάρλστρεμ.

75' Κίτρινη στον Σένσι.

74' Μάριτς, Κούσουλος και Νεοφύτου στις θέσεις των Π. Ανδρέου, Άιτινγκ και Μαέ.

68' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση με ωραίο σουτ του Αμποαγκί που ανάγκασε τον Φαμπιάνο σε δύσκολη επέμβαση.

61' Μακρινό σουτ του Αρτυματά, μαζεύει ο Φαμπιάνο.

59' Τάνκοβιτς στη θέση του Γιόβετιτς.

56' Πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς για την Ανόρθωση με σουτ του Σόσα μετά από γύρισμα του Σεργίου, έδιωξε σωτήρια ο Κουλιμπαλί.

51' Αλλαγή για την Ανόρθωση, Χαραλάμπους στη θέση του Βούκιτς.

Δεύτερο ημίχρονο

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις  για το πρώτο ημίχρονο.

39' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Μαέ! Μετά από κάθετη του Εβάντρο στον Κίτσο και πλασέ του Ελλαδίτη που αποκρούστηκε από τον Κάρλστρεμ, ο επιθετικός των πρασίνων σκόραρε με πλασέ στο «ριμπάουντ».

33' Mεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με διαγώνιο σουτ του Γιόβετιτς στο κάθετο δοκάρι!

30' Σουτ του Κις, κόντραρε.

27' Αναγκαστική αλλαγή για την Ομόνοια, Παναγιώτου αντί Αγκουζούλ.

19' Απίθανη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Εβάντρο που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας των φιλοξενουμένων, βγήκε φάτσα με τον Κάρλστρεμ και πλάσαρε μόλις έξω!

19' Μακρινό σουτ του Κις, επίσης δεν απειλεί τον Φαμπιάνο.

16' Σουτ του Κίκο, άστοχο. Πρώτη τελική για την Ανόρθωση.

14' Σουτ του Χατζηγιοβάνη, δεν ανησυχεί τον Κάρλστρεμ που μαζεύει εύκολα.

11' Απειλεί ξανά η Ομόνοια με κοντινή κεφαλιά του Μασούρα μετά από εκτέλεση κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, λίγο έξω!

7' Κίτρινη κάρτα στον Κίκο.

7' Πρώτη μεγάλη φάση στο ματς και παραλίγο αυτογκόλ. Μετά από μπαλιά του Μασούρα ο Αμποάγκι πήρε να απομακρύνει προ του Άιτινγκ, με την μπάλα να κτυπά στο δοκάρι και με τον Κάρλστρεμ να την προλαβαίνει πριν φτάσει στον άσο της Ομόνοιας που καραδοκούσε.

-Μπήκε επιθετικά η Ομόνοια στο πρώτο πεντάλεπτο και δημιούργησε μια-δυο προϋποθέσεις, χωρίς όμως να απειλήσει.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ (27΄ Παναγιώτου), Μασούρας, Άιτινγκ (75΄ Κούσουλος), Π. Ανδρέου (74΄ Μάριτς), Γιόβετιτς (59΄ Τάνκοβιτς), Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο,  Μαέ (74΄ Νεοφύτου).

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Σεργίου, Φουρτάδο, Τόσιτς, Κίκο, Αρτυματάς, Αμποαγκί,  Σένσι, Κις, Σόσα, Βούκιτς (51΄ Χαραλάμπους).

ΣΚΟΡΕΡ: 39΄ Μάε / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 7΄ Κίκο, 75΄ Σένσι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Διαβαστε ακομη