ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κάρι τρόλαρε τους Χόρνετς που τον ακολούθησαν μέχρι τα αποδυτήρια!

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς διέλυσαν τους Σάρλοτ Χόρνετς επικρατώντας με 136-116 καταφέρνοντας από νωρίς να επιβάλουν τον ρυθμό τους, παρά τις προσπάθειες της Σάρλοτ να επιστρέψει στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Ο Στεφ Κάρι έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους του NBA, χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει υπερβολικά. Ο 38χρονος πόιντ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς τελείωσε το ματς με 14 πόντους (4/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 λάθη σε σχεδόν 30 λεπτά συμμετοχής.

Ο τετράκις πρωταθλητής του NBA (2015, 2017, 2018, 2022) όμως βρήκε τον τρόπο να διασκεδάσει με το γεγονός ότι η άμυνα των Χόρνετς ήταν διαρκώς πάνω του, ξεγελώντας τον Κόλιν Σέξτον να τον ακολουθήσει εκτός παρκέ, κάνοντας μάλιστα και νόημα στον αντίπαλο για να τον πειράξει.

Δείτε τη φάση

gazzetta.gr