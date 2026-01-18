Έξι στα εφτά για τον Μιλίτσεβιτς!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ακόμη ένα εύστοχο κτύπημα για τον αμυντικό της ΑΕΚ.

Το έβδομο του φετινό γκολ πέτυχε ο Χρόβιε ΜΙλίτσεβιτς, όντας ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα! Ο Βοσνιοκροάτης, μόνιμος εκτελεστής των κιτρινοπράσινων από την άσπρη βούλα, σκόραρε στον αγώνα απέναντι στην Freedom24 Krasava E.N.Y. μετά από υπόδειξη του ρέφερι για παράβaση του Τσεμπάκ στον Μπάγιτς.

Από τα εφτά γκολ που πέτυχε, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μόνο το ένα δεν επιτεύχθηκε από τα έντεκα βήματα, αυτό με τον Ολυμπιακό στη νίκη της ΑΕΚ με 4-1.

Μέχρι τώρα δεν ευστόχησε μόνο μια φορά, στο ντέρμπι με την Ανόρθωση, όταν η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0.

Διαβαστε ακομη