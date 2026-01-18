«Ενδιαφέρεται για Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όπως μεταδίδει Μεξικάνος ρεπόρτερ, ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 28χρονο Χόρχε Σάντσες της Κρουζ Αζούλ.

Δημοσιογράφος από το ΤUDN του Μεξικού κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος αγωνίζεται στην Κρουζ Αζούλ. Ο 28χρονος που αγωνίζεται ως δεξί μπακ, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, είναι στη λίστα του Δικεφάλου του Βορρά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ακόμα προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Μεξικάνος, που διατηρεί συμβόλαιο με την Κρουζ Αζούλ έως το 2027, αγωνιζόταν στον Άγιαξ μέχρι το καλοκαίρι του 2024 όταν επέστρεψε τη γενέτειρά του. Φέτος μετρά 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και μία ασίστ.

Αναλυτικά όσα γράφει το εν λόγω δημοσίευμα

«Ο Χόρχε Σάντσες, ποδοσφαιριστής της Κρους Αζούλ, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τον Αντριάν Εσπάρσα Οτέο, ρεπόρτερ του TUDN, ο ΠΑΟΚ από την ελληνική Super League έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ακραίο αμυντικό, ο οποίος ανήκει στην ομάδα της Λα Νόρια.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις ή κάτι συγκεκριμένο μεταξύ των διοικήσεων· πρόκειται απλώς για ένα υπαρκτό ενδιαφέρον από ελληνικό σύλλογο, οπότε το θέμα ενδέχεται να έχει συνέχεια τις επόμενες ημέρες.

Ο Χόρχε Σάντσες είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μεξικού, επομένως μια μετακίνηση στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου θα αποτελούσε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τον ακραίο αμυντικό, ο οποίος αυτή την περίοδο αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Νικολάς Λαρκαμόν.

Η Κρουζ Αζούλ θα είχε μόνο μερικές εβδομάδες στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει την αποχώρηση του Χόρχε Σάντσες και, υποθετικά, να αναζητήσει μια μεταγραφή που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει, σε περίπτωση που ο παίκτης αποχωρήσει».

Διαβαστε ακομη