Πότε σκόραρε για τελευταία φορά πριν την Ομόνοια ο Ολαγινκά;

Ο Πίτερ Ολαγινκά με το γκολ του στο 81΄έκρινε το «αιώνιο» ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής.

Ο 30χρονος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και ήταν αυτός που έδωσε τεράστια χαρά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ σκοράροντας για πρώτη φορά με την ασπίδα στο στήθος.

Ο Ολαγινκά πάντως επέστρεψε στα γκολ έπειτα από πέντε μήνες. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στις 5/10/2025 με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.