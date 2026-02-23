Πότε σκόραρε για τελευταία φορά πριν την Ομόνοια ο Ολαγινκά;
Ο ήρωας του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι με την Ομόνοια επέστρεψε στα γκολ μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
Ο Πίτερ Ολαγινκά με το γκολ του στο 81΄έκρινε το «αιώνιο» ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής.
Ο 30χρονος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και ήταν αυτός που έδωσε τεράστια χαρά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ σκοράροντας για πρώτη φορά με την ασπίδα στο στήθος.
Ο Ολαγινκά πάντως επέστρεψε στα γκολ έπειτα από πέντε μήνες. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στις 5/10/2025 με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.