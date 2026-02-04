Με ετικέτα φαβορί αλλά απαιτεί... ιδρώτα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με όπλο την έδρα της, την οποία κρατά απόρθητη εντός των τειχών (9-2-0), και με... φόρα από το νικηφόρο σερί εφτά αγώνων (έξι στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελλο), η Ομόνοια θέλει να βρεθεί ξανά στα ημιτελικά του κυπέλλου.

Απέναντι στην ΑΕΛ (19:00), δεν θα έχει εύκολο έργο, έχει όμως τον πρώτο λόγο με βάση την όλη της παρουσία μέσα στην αγωνιστική σεζόν. Παρ' όλο που το επερχόμενο παιχνίδι με την Πάφο την Κυριακή (08/02) είναι πιο καθοριστικό μιας και το πρωτάθλημα θέλει να σηκώσει ψηλά στον ουρανό, θα επιδιώξει να πάει όσο πιο μακριά και στον δεύτερο τη τάξει θεσμό, έχοντας κατακτήσει τελευταία φορά το τρόπαιο το 2023, πάνω στην αποψινή της αντίπαλο.

Το κλίμα και η διάθεση είναι σε άριστα επίπεδα στην Ομόνοια και άπαντες το γνωρίζουν. Μία ενδεχόμενη πρόκριση θα ενθουσίαζε ακόμη περισσότερο τον κόσμο και θα ντόπαρε τους παίκτες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Ο κόσμος της αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών» απόψε στο ΓΣΠ και με τη φωνή του να σπρώξει τους παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ στην τρίτη νίκη φέτος επί της ΑΕΛ. Είχε προηγηθεί το 5-0 στο ΓΣΠ και το 0-2 πριν λίγες μέρες στη Λεμεσό. Εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τις δέκα χιλιάδες.

Δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για τους παίκτες που θα παρατάξει ο Χένινγκ Μπεργκ. Και αυτό γιατί λίγες μέρες μετά (08/02) υπάρχει το σημαντικό εκτός έδρας παιχνιδι με την Πάφος FC. Στην άμυνα οι επιλογές είναι περιορισμένες και έτσι θα διατηρηθεί η τετράδα Μασούρα, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου και Ντιουνκού.

Στο κέντρο, ο Μάριτς μάλλον θα επανέλθει και θα παίξει δίπλα στον Άιτινγκ, ενώ ανάσες ίσως πάρει ο Εβάντρο, με τον Τάνκοβιτς να έχει ρόλο πίσω από τον επιθετικό που ίσως να είναι ο Γιόβετιτς αντί του Μαέ. Τα δύο άκρα της επίθεσης θα καλύψουν οι Σεμέδο και Χατζηγιοβάνης. Στο τέρμα, δεν θα είναι έκπληξη αν παίξει ο Ουζόχο.

