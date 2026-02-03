Στα… βαθιά με το καλημέρα ο Καμορανέζι

Στην ανακοίνωση της η Ανόρθωση αναφέρει ότι ο Μάουρο Καμορανέζι θα φθάσει στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό την Πέμπτη ή την Παρασκευή να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση.

Επομένως, ο Ιταλός – Αργεντίνος προπονητής θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Ανόρθωσης στο ματς της Δευτέρας με τον Άρη στο «Αλφαμέγα» (19:00), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Με λίγα λόγια ο 49χρονος κόουτς μπαίνει κατευθείαν στα… βαθιά, σε ένα ομολογουμένως δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.