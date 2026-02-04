Για να δώσει νόημα στη σεζόν

Είχε δύσκολο έργο και τον προηγούμενο γύρο, η ΑΕΛ όμως κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Άρη. Η κληρωτίδα δεν της έκανε το… χατίρι αφού την έστειλε πάνω στην Ομόνοια, την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, και μάλιστα θα κληθεί να δώσει τον αγώνα για είσοδο στα ημιτελικά στο ΓΣΠ, όπου τον Σεπτέμβριο γνώρισε τη συντριβή με 5-0. Για να πάρεις όμως κύπελλο θα πρέπει να γίνουν υπερβάσεις. Και θα πρέπει να κάνει μία απόψε (19:00), κόντρα στα προγνωστικά και την πολύ αρνητική προϊστορία στο ΓΣΠ.

Εκτός έδρας η ΑΕΛ έχει να κερδίσει την Ομόνοια από τις 21 Απριλίου του 2018. Για το πρωτάθλημα ακολούθησαν 11 αγώνες με απολογισμό 11 ήττες (!) και 27-6 γκολ. Στο κύπελλο, σε αυτό το διάστημα, η ΑΕΛ πήρε μία ισοπαλία (0-0) αλλά αποκλείστηκε, έχασε στον τελικό του 2023, ενώ πέρσι στην ίδια φάση ηττήθηκε με 3-0. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και έτσι το αντιμετωπίζουν στην ΑΕΛ που πάνε στη Λευκωσία ντοπαρισμένοι από την ανατροπή-νίκη επί του Άρη.

Στο μεταξύ, ο Στέφαν Κέλερ αποχωρεί από την ομάδα της Λεμεσού και πάει στη Σαουδική Αραβία. Τόσο η ΑΕΛ όσο και ο ποδοσφαιριστής είπαν «ναι» σε μία πολύ δελεαστική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να γίνει η πώληση. Ήταν από τους βασικούς πυλώνες της φετινής ΑΕΛ, καταγράφοντας 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (1.636 λεπτά).