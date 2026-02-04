ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για να δώσει νόημα στη σεζόν

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Για να δώσει νόημα στη σεζόν

Οι παίκτες του Ούγκο Μαρτίνς επιβάλλεται να υπερβάλλουν εαυτόν ώστε να δώσουν νόημα στη σεζόν, αφού η είσοδος στην εξάδα είναι δύσκολη.

Είχε δύσκολο έργο και τον προηγούμενο γύρο, η ΑΕΛ όμως κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Άρη. Η κληρωτίδα δεν της έκανε το… χατίρι αφού την έστειλε πάνω στην Ομόνοια, την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, και μάλιστα θα κληθεί να δώσει τον αγώνα για είσοδο στα ημιτελικά στο ΓΣΠ, όπου τον Σεπτέμβριο γνώρισε τη συντριβή με 5-0. Για να πάρεις όμως κύπελλο θα πρέπει να γίνουν υπερβάσεις. Και θα πρέπει να κάνει μία απόψε (19:00), κόντρα στα προγνωστικά και την πολύ αρνητική προϊστορία στο ΓΣΠ. 

Εκτός έδρας η ΑΕΛ έχει να κερδίσει την Ομόνοια από τις 21 Απριλίου του 2018. Για το πρωτάθλημα ακολούθησαν 11 αγώνες με απολογισμό 11 ήττες (!) και 27-6 γκολ. Στο κύπελλο, σε αυτό το διάστημα, η ΑΕΛ πήρε μία ισοπαλία (0-0) αλλά αποκλείστηκε, έχασε στον τελικό του 2023, ενώ πέρσι στην ίδια φάση ηττήθηκε με 3-0. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και έτσι το αντιμετωπίζουν στην ΑΕΛ που πάνε στη Λευκωσία ντοπαρισμένοι από την ανατροπή-νίκη επί του Άρη.

Στο μεταξύ, ο Στέφαν Κέλερ αποχωρεί από την ομάδα της Λεμεσού και πάει στη Σαουδική Αραβία. Τόσο η ΑΕΛ όσο και ο ποδοσφαιριστής είπαν «ναι» σε μία πολύ δελεαστική πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να γίνει η πώληση. Ήταν από τους βασικούς πυλώνες της φετινής ΑΕΛ, καταγράφοντας 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (1.636 λεπτά).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημα στη Φενέρμπαχτσε ο Καντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να δώσει νόημα στη σεζόν

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Τσέλσι έδειξε σε όλους τον τρόπο «καταπολέμησης» των ιδεών της Άρσεναλ στα κόρνερ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ευρώπη περνά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αρτέτα: «Θα τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το Carabao Cup»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι σαν... τελικός

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πρώτο σκέλος του μεγάλου ντέρμπι στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ελλάδα

|

Category image

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Ραντεβού με την ιστορία

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (4/2)

TV

|

Category image

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη