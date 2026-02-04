ΑΕΚ: Νέα ΑΜΚ ύψους 10 εκατ. ευρώ

Σε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ προχωρά ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ΠΑΕ ΑΕΚ, μέσω της διαδικασίας του ομολογιακού δανείου. Αυτό προκύπτει από τη σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ από τις 30/1, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5927570 το από 28/01/2026 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η εταιρεία προχωρά σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000 ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων και μηδενικού επιτοκίου.

sdna.gr