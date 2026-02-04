Ο Ντεμπελέ ζητά 60 εκατ. ευρώ το χρόνο για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο!

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, νικητής της χρυσής μπάλας του 2025, απάντησε αρνητικά στην πρόταση της διοίκησης της Παρί Σεν Ζερμέν να επεκτείνουν από τώρα το συμβόλαιο συνεργασίας του, που λήγει το καλοκαίρι του 2028. Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης θέλει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030, αλλά ο 28χρονος διεθνής επιθετικός απάντησε αρνητικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «RMC», καθώς δεν τον ικανοποιεί η πρόταση.

Η Παρί τού προσφέρει ετήσιες αποδοχές περίπου στα 30 εκατ. ευρώ, αλλά ο Ντεμπελέ ζητά τα διπλά, δηλαδή 60 εκατ. το χρόνο (!) για να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο. Οι απαιτήσεις αυτές προκάλεσαν αναστάτωση στη διοίκηση του συλλόγου και ο αθλητικός διευθυντής, Λουίς Κάμπος, έχει αναλάβει να «λογικέψει» τον διάσημο άσο και να ρίξει τις απαιτήσεις, τουλάχιστον στα 40 εκατ. ευρώ, όπως σχετικά υποστηρίζει από την πλευρά της η εφημερίδα «Le Parisien».