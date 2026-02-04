Επίσημα στη Φενέρμπαχτσε ο Καντέ

Σε ένα μεταγραφικό θρίλερ του χειμώνα εξελίχθηκε η υπόθεση του Ενγκολό Καντέ και της Φενέρμπαχτσε, αλλά τελικά είχε αίσιο τέλος. Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, ο οποίος πίεσε με κάθε τρόπο την Αλ Ιτιχάντ για να ολοκληρωθεί το ντιλ.

Μάλιστα, αρνούνταν να προπονηθεί μέχρι η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία να του επιτρέψει να πάει στη Φενέρ. Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν τη μεταγραφή, αφήνοντας αιχμές για τα πολλά εμπόδια που παρουσιάστηκαν, γράφοντας με νόημα: «Κάποιες ιστορίες μπορεί να πάρουν χρόνο, αλλά δεν μένουν ανεκπλήρωτες».

sdna.gr