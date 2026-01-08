ΑΠΟΕΛ για τον «πύργο» Μίλος Ντέγκενεκ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πρώτος στόχος των γαλαζοκιτρίνων για το κέντρο της άμυνας

Ο Μίλος Ντέγκενεκ αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση στα στόπερ.

Πρόκειται για Αυστραλό με Σερβική υπηκοότητα 31χρονο κεντρικό αμυντικό ο οποίος έχει ύψος 1,87.

Ο Ντέγκενεκ ανήκει στην FK TSC Backa Topola με την οποία φέτος αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ΑΠΟΕΛ και ο ποδοσφαιριστής είναι κοντά σε συμφωνία. 

Ο έμπειρος στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του στην Γερμανία και την Στουτγκάρδη. Πέρασε επίσης από την Μόναχο 1860 πριν πάει στην Ιαπωνία για την Γιοκοχάμα το 2017. Το 2018-2019 φόρεσε την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Αγωνίστηκε επίσης σε Αλ Χιλάλ, Κολόμπους (Αμερική). Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στη Σερβία αγωνιζόμενος με την Backa Topola.

 

 

 

