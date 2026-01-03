Εταιρεία προφυλακτικών έδωσε συγχαρητήρια στον Νόρις για την... πρώτη του φορά!

Το 2025 ήταν η χρονιά του Λάντο Νόρις και της McLaren. Ο Βρετανός κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών και η ομάδα του των κατασκευαστών και ήταν μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για αυτούς.

Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία ενθουσιάστηκαν με τα κατορθώματα του συμπατριώτη τους στη Formula 1. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου του, οδός στην πατρίδα του πήρε το όνομα του! Πρόκειται για έναν δρόμο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία μεγάλωσε και αυτή ήταν μια πράξη των κατοίκων ώστε να πουν το δικό τους «ευχαριστώ» στον Λάντο.

Δεν ενθουσιάστηκαν όμως μόνο οι Άγγλοι. Η Durex, η πασίγνωστη εταιρεία προφυλακτικών, αποφάσισε και εκείνη να δώσει συγχαρητήρια στον Νόρις για την... πρώτη του φορά. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποια φάρσα, αλλά για αλήθεια. Μερικές ημέρες μετά την κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος, ο λογαριασμός της εταιρείας με έδρα την Ινδία, δημοσίευσε μια φωτογραφία στα social media με το τρόπαιο και ένα λογοπαίγνιο: «NORRIS-K, only rewards!».

