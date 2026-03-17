Έγινε επί τρία του Αμπάνια

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος τόνισε κάτι πολύ σημαντικό αναφορικά με την μετακίνηση του Νταβίντ Αμπάνια στο Καζακστάν.

Όπως σημείωσε ο Ε.Τ του ΑΠΟΕΛ., η πρώτη πρόταση που ήρθε από τους Καζάκους ήταν αρκετά χαμηλή και αυτό που τονίστηκε στον παίκτη είναι πως για να αποχωρήσει θα πρέπει η ομάδα να έχει το κατάλληλο αντάλαγμα.

Το αποτέλεσμα των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι ο τριπλασιασμός της πρότασης έτσι ώστε να δοθεί το «οκ» και να αποχωρήσει ο Γκανέζος.

Πλέον απομένουν τα διαδικαστικά προκειμένου να τοποθετηθεί αναλυτικά η ομάδα.