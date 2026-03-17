ΒΙΝΤΕΟ: Όταν επαναλαμβάνεται, σημαίνει πως δεν είναι τυχαίο!

Κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την προηγούμενη αγωνιστική, διπλασίασε τα τέρματα της Ομόνοιας και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με 2-0 ο Παναγιώτης Ανδρέου.

Αυτή την βδομάδα άνοιξε το σκορ από το 2ο μόλις λεπτό για την συντριπτική νίκη της ομάδας του με 5-0 στο Γ.Σ.Π απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ανδρέου έδειξε φέτος ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ, αφού μέχρι στιγμής άρπαζε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν από το Νορβηγό, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί στην εντεκάδα και να κάνει μια εξαιρετική χρονιά όπως εξελίσσεται.

Ο 19χρονος μετά από την καθιέρωσή του στο αρχικό σχήμα της Ομόνοιας, πλέον προσθέτει και το σκοράρισμα στα ήδη πλούσια χαρακτηριστικά που έχει ως ποδοσφαιριστής, καθώς στα δύο τελευταία παιχνίδια των πρασίνων ο Κύπριος μέσος μετρά ισάριθμα γκολ με τον ίδιο τρόπο. Δύο «βολίδες» εκτός περιοχής μετά από στρώσιμο του Μουαμέρ Τάνκοβιτς και στις δύο περιπτώσεις.

Ίσως να είναι μια χημεία που θα δούμε περισσότερο στη συνέχεια, ίσως να είναι και απλά μια τυχαία σύμπτωση. Η συνέχεια θα μας διαφωτίσει.

Α. Π.