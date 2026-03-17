ΒΙΝΤΕΟ: Όταν επαναλαμβάνεται, σημαίνει πως δεν είναι τυχαίο!

Πανομοιότυπη γκολάρα με την προηγούμενη ο Παναγιώτης Ανδρέου κόντρα (και)στον Ολυμπιακό

Κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την προηγούμενη αγωνιστική, διπλασίασε τα τέρματα της Ομόνοιας και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με 2-0 ο Παναγιώτης Ανδρέου.

Αυτή την βδομάδα άνοιξε το σκορ από το 2ο μόλις λεπτό για την συντριπτική νίκη της ομάδας του με 5-0 στο Γ.Σ.Π απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ανδρέου έδειξε φέτος ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ, αφού μέχρι στιγμής άρπαζε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν από το Νορβηγό, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί στην εντεκάδα και να κάνει μια εξαιρετική χρονιά όπως εξελίσσεται.

Ο 19χρονος μετά από την καθιέρωσή του στο αρχικό σχήμα της Ομόνοιας, πλέον προσθέτει και το σκοράρισμα στα ήδη πλούσια χαρακτηριστικά που έχει ως ποδοσφαιριστής, καθώς στα δύο τελευταία παιχνίδια των πρασίνων ο Κύπριος μέσος μετρά ισάριθμα γκολ με τον ίδιο τρόπο. Δύο «βολίδες» εκτός περιοχής μετά από στρώσιμο του Μουαμέρ Τάνκοβιτς και στις δύο περιπτώσεις.

Ίσως να είναι μια χημεία που θα δούμε περισσότερο στη συνέχεια, ίσως να είναι και απλά μια τυχαία σύμπτωση. Η συνέχεια θα μας διαφωτίσει.

Α. Π.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

