Έριξε… βόμβα ο Φλικ: «Η Μπαρτσελόνα θα είναι η τελευταία μου δουλειά»

Ο Χάνσι Φλικ έδωσε την είδηση στη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς του Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ, λέγοντας πως οι «μπλαουγκράνα» θα είναι και ο τελευταίος σύλλογος που θα εργαστεί.

Ο Γερμανός τεχνικός έριξε την εν λόγω… βόμβα στη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς του Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν πρόκειται να δουλέψει κάπου αλλού μετά το φινάλε της συνεργασίας του με τους «μπλαουγκράνα».

«Αυτή θα είναι η τελευταία μου ομάδα και η τελευταία μου δουλειά, δεν έχω σκεφτεί τίποτα άλλο», είπε χαρακτηριστικά και ενώ εκκρεμεί η πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του από το καλοκαίρι του 2027 σε αυτό του 2028.

Βέβαια, ο Φλικ κατά το παρελθόν είχε τονίσει ξανά πως δεν πρόκειται να προπονήσει μέχρι να φτάσει σε πολύ μεγάλη ηλικία καθώς θέλει να ξοδέψει χρόνο με την οικογένειά του και τα εγγόνια του στη Γερμανία.

Εφόσον τα λόγια του γίνουν πράξη, o 61χρονος τεχνικός έχει άλλα 2,5 γεμάτα χρόνια μπροστά του και στη συνέχεια θα αποσυρθεί.

sport-fm.gr