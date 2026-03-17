Γιατί το επόμενο ματς της Άρσεναλ στο πρωτάθλημα είναι σε… σχεδόν έναν μήνα;

Οι «κανονιέρηδες» με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ξεπέρασαν το… εμπόδιο της Έβερτον και το όνειρο του τροπαίου μετά από 22 χρόνια, μοιάζει πιο αληθινό από ποτέ. Από εδώ και πέρα, όμως, οι Λονδρέζοι έχουν μπροστά τους σχεδόν έναν μήνα χωρίς αναμέτρηση στο πρωτάθλημα, δίχως να υπάρχει χρόνος για σωματική και πνευματική ξεκούραση, αφού μέσα σε αυτό το διάστημα καλούνται να αγωνιστούν για μία πρόκριση, έναν τίτλο και ενδεχομένως, έναν αγώνα στους «8» της Ευρώπης.

Η τέταρτη συνεχόμενη νίκη της Άρσεναλ στο πρωτάθλημα ήρθε «διά πυρός και σιδήρου». Ο αγώνας με την Έβερτον για την 30ή αγωνιστική της Premier League κρίθηκε στο τέλος του. Βίκτορ Γκιόκερες και Μαξ Ντάουμαν έδωσαν τη νίκη στην ομάδα τους, με τα γκολ που πέτυχαν στο 89’ και 95’ αντίστοιχα, με τον νεαρό Άγγλο να «γράφει» ιστορία, όντας ο νεότερος που πετυχαίνει γκολ στην ιστορία της Premier League! Η ομάδα από το Βόρειο Λονδίνο έκανε άλλο ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση της Premier League, για πρώτη φορά μετά το 2004 και τους «Invincibles».

Πλέον, οι «κανονιέρηδες» αντιλαμβάνονται ότι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα στην κούρσα του τίτλου, ενώ ένα <<διάλειμμα>> ενός μήνα από το πρωτάθλημα προκύπτει, το οποίο φαίνεται να βολεύει τον Μικέλ Αρτέτα, έτσι ώστε να προετοιμάσει την ομάδα του για την «μάχη» στην Ευρώπη, αλλά και την κατάκτηση του Λιγκ Καπ. Πώς, όμως, δημιουργείται αυτό το «κενό» του ενός μήνα;

Το σχετικά μεγάλο χρονικό χάσμα μεταξύ του αγώνα με την Έβερτον και του επόμενου με την Μπόρνμουθ, προκύπτει, διότι η Άρσεναλ προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ στις αρχές Φλεβάρη απέναντι στην Τσέλσι. Ο τελικός με την Μάντσεστερ Σίτι είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή, 22 Μαρτίου. Η Premier League, ωστόσο, δεν σταματάει εξαιτίας του τελικού και γι΄αυτόν τον λόγο στις 18 Φεβρουαρίου, έλαβε χώρα η 31η αγωνιστική μεταξύ Άρσεναλ και Γουλβς, στο «Μολινό», με το τελικό 2-2 να «σοκάρει» τον Αρτέτα.

Από εκεί και έπειτα, μεσολαβεί η διακοπή των πρωταθλημάτων, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Στην συνέχεια, η Άρσεναλ θα αναμετρηθεί με την Σαουθάμπτον, για τα προημιτελικά του FA Cup. Ακόμη και να μην είχαν τον αγώνα του Κυπέλλου Αγγλίας όμως, οι «<κανονιέρηδες» δεν θα είχαν υποχρέωση στο πρωτάθλημα, αφού η πιο παλιά διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου, σε αντίθεση με το Λιγκ Καπ, αποτελεί λόγο έτσι ώστε να διακοπεί η Premier League.

Ενδιάμεσα των δύο αγώνων του πρωταθλήματος, η Άρσεναλ θα παίξει τα «ρέστα» της στο Λονδίνο, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για μία πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Σε μερικές ώρες από τώρα, δηλαδή…

Αν προκριθεί, ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών του Champions League, θα διεξαχθεί λίγες ημέρες μετά το ματς του FA Cup.

Με αυτές τις συνθήκες στο «τραπέζι», η υπόθεση… πρωτάθλημα για την Άρσεναλ αναβάλλεται μέχρι τις 11 Απριλίου και την αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ στο «Έμιρεϊτς», οκτώ ημέρες προτού ταξιδέψει στο «Έτιχαντ» για το μεγάλο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, στην 32η «στροφή» της Premier League.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με τα «θέλω» του Μικέλ Αρτέτα, η ημερομηνία αυτή θα έχει βρει την Άρσεναλ νικήτρια του Λιγκ Καπ Αγγλίας και μέσα στη μάχη για όλους τους διαθέσιμους τίτλους στη σεζόν, κάτι που στην αρχή της φαινόταν ακατόρθωτο!

