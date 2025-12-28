ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τριάρα και κορυφή για την Μίλαν!

Τριάρα και κορυφή για την Μίλαν!

Αν και ζορίστηκε για 45 λεπτά, η Μίλαν επιβλήθηκε με 3-0 της Ελλάς Βερόνα στο San Siro και πέρασε στην κορυφή της Serie A με αγώνα περισσότερο.

Στα πρώτα 45 λεπτά η Μίλαν παρουσίαζε τα γνωστά προβλήματα με τις μικρότερες, θεωρητικά, ομάδες, όμως σε μια στιγμή άλλαξαν όλα. Στις καθυστερήσεις, ο σούπερ ανεβασμένος, Κρίστιαν Πούλισικ, άνοιξε το σκορ και έτσι όλα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Οι Rossoneri ανέβηκαν στην πρώτη θέση του Campionato με έναν αγώνα περισσότερο και ελπίζουν η Ίντερ να μην περάσει με νίκη από την Αταλάντα για να μείνουν εκεί.

Για να καταλάβει κανείς την εικόνα στο πρώτο μέρος, αρκεί να διαβάσει ότι αυτό που πανηγυρίστηκε πιο έντονα από τους τιφόζι της Μίλαν ήταν ένα τάκλιν του Πάβλοβιτς. Μέχρι τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ο Μόντριτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ραμπιό τσίμπησε την μπάλα και ο Πούλισικ την έστειλε στα δίχτυα από κοντά (1-0). Νωρίς στην επανάληψη [48’] η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έβαλε βάσεις νίκης όταν ο Νέλσον έκανε πέναλτι στον Ενκουνκού και ο ίδιος από τη βούλα έγραψε το 2-0 με το πρώτο του γκολ στην Serie A. Στο 53’ ο Γάλλος έβαλε και το δεύτερο όταν αντέδρασε πιο γρήγορα απ’ όλους έπειτα από σουτ του Μόντριτς στο δοκάρι. Στη συνέχεια η Μίλαν έκανε συντήρηση και κράτησε ελεγχόμενα το 3-0 μέχρι το φινάλε.

